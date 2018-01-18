Рубль подешевел к доллару и вырос к евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в четверг вырос на 6 копеек – до 56,81 рубля, курс евро опустился на 3 копейки и составил 69,24 рубля.

Стоимость нефти марки Brent составила 69,3 доллара за баррель , передает РИА «Новости».