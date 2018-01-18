Взрыв произошел у полицейского участка в Швеции

В Мальме у здания, в котором находится полицейский участок, произошел сильный взрыв, сообщают СМИ.

Взрыв произошел у отдела полиции района Русенгорд, повреждены несколько машин, о пострадавших не сообщается, передает ТАСС.

Предположительно, взорвалась ручная граната, но точных данных о типе взрывного устройства нет.