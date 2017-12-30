Полицейскую машину взорвали в Швеции

В Мальме у здания полиции взорвали автомобиль стражей порядка, сообщает городская полиция.

Полицейскому автомобилю «нанесен серьезный ущерб», но пострадавших нет, передает РИА «Новости».

Взрыв произошел в 19.25 (21.25 мск). Около 23.00 мск стало известно о задержании двух подозреваемых. Это мужчины 1991 и 1995 годов рождения.