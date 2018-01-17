В России резко выросло число кибератак

Число кибератак на компании и банки с целью вывода средств выросло в 2,3 раза за 2017 год, сообщила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова на Гайдаровском форуме.

Атаки участились на участников финансового рынка, внедряющих новые финансовые технологии, которые были «недостаточно хорошо» отлажены, уточнила Скоробогатова, передает ТАСС.

Напомним, в декабре хакеры впервые атаковали российский банк через международную систему передачи финансовой информации SWIFT.