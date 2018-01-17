США решили удержать 65 млн долларов помощи Палестине

Вашингтон удержит 65 млн долларов, которые собирался выделить Ближневосточному агентству ООН по поддержке палестинских беженцев и организации работ (БАПОР), сообщил Госдеп.

При этом США все же выделят организации 60 млн долларов на поддержку школ и служб здравоохранения, передает РИА «Новости».

Постпред Израиля при ООН Дани Данон обвинил БАПОР в использовании международной гуманитарной помощи «в неправильных целях» и приветствовал решение США удержать часть средств.