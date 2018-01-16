Программу переселения аварийного жилья обещано к весне выполнить на 99%

Глава Минстроя Михаил Мень заявил, что в феврале 2018 года программа расселения аварийного жилья будет выполнена на 99%.

«На сегодняшний день цифра неплохая – 97,5%. У нас основной объем регионов выполнили свои обязательства, остаются еще 15 регионов, шесть из которых в середине февраля обещают завершить работу», – сказал Мень, передает РИА «Новости».

Мень уточнил, что к февралю 2018 года общий уровень выполнения программы расселения ветхого и аварийного жилья в феврале должен достигнуть 99%, когда шесть регионов закончат оформлять документы.

В девяти субъектах, где программа переселения еще не завершена, подходит к концу работа по строительству и оформлению документов, отметил министр.

Мень добавил, что 97,2% новых домов, качеству которых уделяют особое внимание, нареканий не вызвали. «Все остальные дома у нас внесены в соответствующий реестр, до конца года все недоделки и все дефекты должны быть устранены. Мы будем эту ситуацию очень четко контролировать», – подчеркнул министр.



Также он сообщил, что в 13 регионах выявлено около 150 тыс. кв.м., которое не признали аварийным, хотя должны были. По его словам, средства на устранение этого недочета уже найдены.

Напомним, в мае президент России Владимир Путин поручил разработать постоянный механизм переселения из аварийного жилья.

В 2013 году Путин назначил Меня лично ответственным за план расселения аварийного жилья.