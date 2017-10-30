Голливудского актера Кевина Спейси обвинили в расизме после того, как тот отказался пожать руки чернокожим сотрудникам охранной фирмы на съемочной площадке сериала «Карточный домик».

С обвинениями в адрес актера выступил 51-летний Ерл Блу, глава охранной компании VIP Protective Services. Именно эту фирму наняли для обеспечения безопасности на съемках первого сезона «Карточного домика», сообщает The Daily Mail.

По словам Блу, на съемочной площадке Спейси отказался контактировать с чернокожими сотрудниками фирмы и оскорбительно высказался в их адрес.

Блу рассказал, что сотрудники службы охраны смотрели трейлер «Карточного домика», когда Спейси потребовал, чтобы те прекратили смотреть его трейлер, и добавил оскорбительное выражение.

Издание отмечает, что впоследствии продюсеры сериала больше не продляли контракт с этой охранной фирмой.

Напомним, вокруг Кевина Спейси разразился другой крупный скандал – около 15 человек обвинили актера в домогательствах. После этого телеканал Netflix решил завершить сериал «Карточный домик» коротким сезоном, Спейси уже не будет исполнять в нем главную роль.