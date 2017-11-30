На границе с Украиной усилен контроль из-за вспышки гепатита А

Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через украино-российскую границу из-за неблагополучной ситуации с заболеваемостью вирусом гепатита А на Украине, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу», – говорится в сообщении на сайте службы.

В сообщении со ссылкой на данные минздрава Украины говорится, что за 11 месяцев прошлого года в стране зафиксировали 29 вспышек гепатита А. «Вспышки регистрировались в семьях, в детских организованных коллективах, учреждениях обучения, объектах общественного питания и торговли», – сообщил Роспотребнадзор, отметив, что причиной заражения в большинстве случаев послужили нарушение противоэпидемических требований и несоблюдение правил личной гигиены.

Отмечается, что в Николаевской области гепатитом А, по данным на начало января, заболели 47 человек, в том числе шесть детей. Эпидемиологическое расследование и исследования питьевой воды в Николаевской области продолжаются, добавили в Роспотребнадзоре.

Россиян призвали учитывать информацию об ухудшении эпидемиологической ситуации на Украине при планировании поездок в эту страну.

Напомним, в Николаевской области Украины в связи с массовой заболеваемостью гепатитом А начали расследование по ч.3 ст.130 УК Украины («Заражение вирусом иммунодефицита человека либо иной неизлечимой инфекционной болезнью»).