Чиновникам ДНР запретили посещать подконтрольную Киеву территорию

Госслужащим самопровозглашенной ДНР запретили выезд на подконтрольную Киеву территорию из-за угрозы их вербовки со стороны спецслужб Украины, следует из указа главы республики Александра Захарченко.

На сайте МГБ республики отмечается, что Александр Захарченко издал указ №363 «О временном запрете выезда на территорию Украины работников государственной сферы ДНР» «с целью обеспечения личной безопасности граждан ДНР».

Причиной принятия документа стало «увеличение количества массовых вербовок украинскими спецслужбами жителей ДНР, пересекающих линию разграничения с Украиной, в том числе работников предприятий, учреждений, организаций государственной и муниципальной форм собственности, которых под угрозами физического и психологического воздействия в отношении них и их родственников принуждают к осуществлению разведывательно-подрывной деятельности на территории ДНР».

За год МГБ ДНР по подозрению в шпионаже и госизмене было выявлено и задержано 246 человек, из которых 148 являются сотрудниками государственной сферы республики, «каждый из которых был завербован представителями украинских спецслужб под угрозами расправы над ними, членами их семей или пыток».

Кроме этого, как отмечается в сообщении ведомства, среди лик, переданных ДНР в рамках обмена пленными, «также присутствуют работники государственных предприятий ДНР, отказавшиеся от сотрудничества со спецслужбами Украины».

В начале января сообщалось, что СБУ предлагала захваченному в плен бойцу батальона «Восток» ДНР Владиславу Балыкину, освобожденному при последнем обмене, совершить теракт на Донецком металлургическом заводе.

Напомним, в конце декабря состоялся самый масштабный за время конфликта в Донбассе и первый за 15 месяцев обмен пленными. Киеву передали 73 человека, ДНР и ЛНР – 165 и 73 соответственно. Украинская сторона отказалась включить россиян в список на обмен пленными с ДНР и ЛНР.