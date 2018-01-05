СБУ предлагала плененному ополченцу взорвать донецкий завод

Служба безопасности Украины предлагала захваченному в плен бойцу батальона «Восток» провозглашенной Донецкой народной республики Владиславу Балыкину, освобожденному при последнем обмене, совершить теракт на Донецком металлургическом заводе.

«Приезжал полковник СБУ. (…) Говорит: «У вас в Донецке есть металлургический завод. Ты поедешь, мы тебя отпустим на обмен, чтобы ты совершил теракт, взорвал завод», – приводит его слова РИА «Новости».

«Потом ты приедешь на Украину, мы тебе дадим медали, ордена, будешь героем Украины», – добавил Балыкин.

Балыкин был задержан в феврале 2015 года. На Украине его осудили на пять лет лишения свободы. Он рассказал, что в тюрьме над ним издевались, избивали и заставляли работать по 17 часов в день, сообщает «Донецкое агентство новостей».

«Были как рабы, не было никаких условий: плавили металл голыми руками, дышали пылью. Над нами только смеялись, – вспоминает бывший военный. – Постоянно заставляли кричать «Слава Украине», а если отказывался, били по голове, прыгали по нам».

В конце декабря состоялся самый масштабный за время конфликта в Донбассе и первый за 15 месяцев обмен пленными. Киеву передали 73 человека, ДНР и ЛНР – 165 и 73 соответственно. Украинская сторона отказалась включить россиян в список на обмен пленными с ДНР и ЛНР.