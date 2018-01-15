В Екатеринбурге задержали действовавшего 22 года вероятного маньяка

Полиция задержала подозреваемого в серии убийств и изнасилований, совершенных в Екатеринбурге в период с 1992 по 2014 годы, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления местный житель. Он помещен под стражу. Как выяснилось, мужчина намеревался в ближайшее время покинуть пределы России», – передает РИА «Новости» слова Волк.

По ее словам, им оказался местный житель 1970 года рождения, передает ТАСС.

Она рассказала, что преступления мужчина 22 года совершал в разных частях Екатеринбурга. Все это время сотрудники уголовного розыска вели поиск маньяка.

В данный момент следствие ведет проверку причастности задержанного к подобного рода преступлениям, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, ранее сообщалось, что бывший милиционер Михаил Попков, получивший прозвище «Ангарский маньяк», предстанет перед судом по обвинению в совершении еще 60 преступлений.