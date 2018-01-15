Нефть подорожала на факторе договора ОПЕК+

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром идут вверх, несмотря на то, что число буровых установок в США по итогам прошлой недели увеличилось.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,03%, составив 69,89 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 0,28% – до 64,48 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Цены на нефть остаются на максимальном уровне с 2014 года на фоне результатов сделки ОПЕК по снижению добычи для ребалансировки рынка. Поэтому стоимость сырья продолжает расти, несмотря на увеличение числа буровых установок в США по итогам прошлой недели, что, по мнению ряда аналитиков, могло бы скорректировать нефть вниз.