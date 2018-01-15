Суд продлил арест обвиняемому в убийстве пауэрлифтера Драчева

Хабаровский краевой суд продлил срок пребывания под стражей обвиняемому в убийстве пауэрлифтера Андрея Драчева Анара Аллахверанова до 29 июня 2018 года.

Он также сообщил, что предварительные слушания по делу Аллахверанова продолжатся 23 января, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что прокуратура Хабаровского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении хабаровчанина Анара Аллахверанова, обвиняемого в убийстве пауэрлифтера Андрея Драчева.

Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно писала о конфликте в Хабаровске, в результате которого погиб спортсмен-пауэрлифтер Андрей Драчев.

Сообщалось также, что наблюдавшего за убийством спортсмена полицейского отдали под суд.