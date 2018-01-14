Горевший у побережья Китая иранский танкер затонул

Иранский нефтяной танкер, столкнувшийся 6 января с гонконгским сухогрузом в Восточно-Китайском море, в воскресенье, 14 января, затонул после очередного взрыва на борту, сообщает Центральное телевидение Китая.

Взрыв произошел около 12.00 (7.00 мск) по местному времени. Пламя от горящего танкера поднималось на высоту 800-1000 метров. К 13.45 танкер полностью ушел под воду, передает РИА «Новости».

На опубликованных фотографиях с места происшествия видно охваченное огромными языками пламени и густым черным дымом судно.

Китайские эксперты уже предупреждали, что газовый конденсат, который был на борту танкера, может стать угрозой для экологии Восточно-Китайского моря.

Ранее в воскресенье телеканал Press TV сообщил со ссылкой ВМС Ирана, что все члены экипажа танкера погибли. При этом спасателям удалось найти тела лишь трех из 32 пропавших членов экипажа.

Причина инцидента по-прежнему остается неизвестной, черные ящики переданы на экспертизу, сообщил телеканал.