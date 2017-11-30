Названа причина ложного оповещения о ракетной угрозе на Гавайях

Губернатор американского штата Гавайи Дэвид Айдж объяснил причину распространения ложного предупреждения о летящей в сторону Гавайев баллистической ракете, которое появилось на телевидении, прозвучало по радио и было отправлено на телефоны.

По его словам, ложное оповещение о ракетной угрозе на Гавайях стало результатом ошибки одного из сотрудников ответственных служб, передает РИА «Новости».

«Ошибка произошла во время обычной процедуры пересменки, работник нажал не на ту кнопку», – заявил он телеканалу CNN.

Накануне конгрессмен от американского штата Гавайи Талси Габбард опубликовала скриншот предупреждения о том, что в сторону Гавайев летит баллистическая ракета.