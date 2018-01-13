Под Одессой здание общепита обстреляли из гранатомета

В ночь на субботу в городе Белгород-Днестровский Одесской области Украины неизвестный выстрелил из гранатомета в здание заведения общественного питания, сообщили в пресс-службе областного управления национальной полиции Украины.

В сообщении на сайте ведомства говорится, что в результате обстрела разрушилась стена здания.

Украинские правоохранители сообщили, что с места происшествия изъяты цилиндрический тубус, предварительно от РПГ, металлические фрагменты от снаряда, а также металлический предмет, похожий на двигатель реактивной противотанковой гранаты РПГ-22.

Сообщается, что в результате обстрела никто не пострадал.

Заведено уголовное дело по статье «Хулиганство». Нарушителю может грозить до семи лет лишения свободы.

В ноябре в Днепропетровской области Украины из гранатомета обстреляли машину, в которой находились двое полицейских.