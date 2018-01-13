Поставки нефти из Венесуэлы в США упали до самого низкого с 1991 года уровня

В декабре Каракас снизил поставки нефти из Венесуэлы в США до 593 тыс. баррелей в день, сообщают трейдеры.

Это самый низкий уровень поставок с 1991 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

В 2017 году в США пришло 419 танкеров, в 2016 году их было 530.

При этом сама Венесуэла из-за кризиса может недосчитаться 500 тыс. баррелей в сутки, сообщает Международное энергетическое агентство и ряд компаний.

США – один из крупнейших покупателей венесуэльской нефти. При этом объемы покупок постоянно снижаются.

Напомним, США рассматривают запрет на импорт нефти из Венесэулы как возможный вариант расширения санкций против Каракаса.