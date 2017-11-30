США отправили в район Балтики три стратегических бомбардировщика

Стратегические бомбардировщики B-52H, обладающие способностью нести ядерное оружие, вылетели на выполнение тренировочных заданий в регион Балтийского моря.

Три бомбардировщика B-52H поднялись с базы Фэрфорд в Великобритании, куда их перебросили несколько дней назад с континентальной части США. В полетах участвуют самолеты с бортовыми номерами 60-0005, 60-0012 и 61-0005 и позывными BARON51, BARON52 и BARON53, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на британские авиационные сайты.

В четверг посольство США в Литве сообщило, что на учениях ВВС Литвы и США, которые пройдут в районе литовского полигона Казлу-Руда на этой неделе, поучаствуют американские бомбардировщики из состава 5-го бомбардировочного авиакрыла. Полигон расположен в 40 км от границ Калининградской области.

Также сообщается, что одновременно с полетами американских бомбардировщиков в регионе Балтики ведут наблюдение за российскими границами разведывательный самолет ВВС США RC-135W. Воздушное судно курсирует в воздушном пространстве Литвы вощле границы с Калининградской области.

Там же замечен французский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления авиацией E-3F Sentry AWACS. Он находится в воздушном пространстве Польши.

Ранее два бомбардировщика B-52H уже совершили первые полеты. Авиация пролетела над восточной Германией и Балтикой. Перед полетом на борт самолетов загрузили учебные боеприпасы.

На авиабазу в Британии были переброшены четыре бомбардировщика B-52H. Они входят в состав 5-го бомбардировочного авиакрыла ВВС США, базирующегося на авиабазе Майнот в штате Северная Дакота.

Напомним, в среду у российских границ провел разведку самолет ВВС Швеции. Накануне длительный разведывательный полет возле границ Калининградской, Псковской и Ленинградской областей совершил самолет американских ВВС RC-135W.