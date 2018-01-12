Водителя въехавшего в переход автобуса в Москве отправили под домашний арест

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест водителя автобуса Виктора Тихонова, въехавшего в переход у метро «Славянский бульвар».

«Суд находит основания для избрания в отношении обвиняемого Тихонова меры пресечения в виде домашнего ареста», – цитирует решение судьи Артура Карпова РИА «Новости».

Известно, что под домашний арест водителя автобуса отправили до 25 февраля.

Ранее сообщалось, что следствие получило достаточно доказательств исправности автобуса и требует арестовать водителя Виктора Тихонова, на которого завели уголовное дело по статье «нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух и более лиц».

Напомним, авария в подземном переходе возле метро «Славянский бульвар», где погибли четверо и пострадали 11 человек, произошла 25 декабря. В тот же день московские правоохранители задержали водителя автобуса.