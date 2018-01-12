СК убедился в исправности въехавшего в подземный переход в Москве автобуса

Следствие получило достаточно доказательств исправности автобуса, въехавшего в подземный пешеходный переход возле метро «Славянский бульвар» в Москве, и требует арестовать водителя.

«К исследованию технического состояния автобуса привлечены эксперты РФЦСЭ Минюста России, представители заводов-изготовителей и ГУП МО «Мострансавто». Кроме того, проводится исследование видеорегистратора, изъятого в кабине автобуса. Следствием были получены достаточные данные, свидетельствующие об исправности автобуса», – сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Водителю Виктору Тихонову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух и более лиц).

Также сообщается, что в пятницу следствие направило в суд ходатайство об избрании в отношении Тихонова меры пресечения в виде заключения под стражу.

«Для объективной оценки обстоятельств произошедшего следствию предстоит исследовать необходимую документацию для выяснения условий работы водителя, его профессионального уровня, возможных обращений граждан в связи с выполнением им своих обязанностей, а также общего состояния здоровья, как в момент ДТП, так и предшествующий ему период», – сообщается на сайте СК.

Ранее Минтранс сообщал, что въехавший в переход автобус перед рейсом был исправен.

Авария в подземном переходе возле метро «Славянский бульвар», где погибли четверо и пострадали 11 человек, произошла 25 декабря. В тот же день московские правоохранители задержали водителя автобуса.