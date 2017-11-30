Предприниматель из Калуги отказалась бесплатно раздавать хлеб пенсионерам из-за скандалов

Владеющая сетью продуктовых магазинов предпринимательница из Калуги Яна Гурова, объявившая летом о бесплатной раздаче хлеба пенсионерам, свернула проект «Полки добра» из-за скандалов.

«Раздавая длительное время хлеб пенсионерам, мы знали, что делаем правильное, хорошее, полезное дело. Но больше мы этим заниматься не будем. Категорически», – цитирует Гурову местное издание «Весть».

Предпринимательница отметила, что поначалу «все было нормально, а потом поставщик хлеба стал привозить его гораздо позже, чем люди привыкли».

«Магазин открывается в 9.00, а народ выстраивался в очередь с 8.00. Когда на работу приходили мои продавцы, они уже встречались с негативом, который вываливался на них из очереди. Люди стояли по много часов в ожидании привоза хлеба, нервничали сами и нервировали продавцов», – сообщила предпринимательница.

Яна Гурова отметила, что после первых инцидентов с недовольством покупателей в магазине разместили «объявление о том, чтобы пенсионеры приходили попозже, что хлеб достанется всем в течение дня».

«Но люди продолжали скандалить, доводить до слез продавцов, звонили с жалобами в отдел торговли в горуправу, заявляли, что мы воруем хлеб у пенсионеров. И тогда я решила: все! Я не хочу, чтобы моим продавцам устраивали скандалы, чтобы они плакали и слушали оскорбления. Я видела, как их трясет от всех необоснованных претензий», – добавила Гурова.

При этом женщина заявила, что не откажется от участия в благотворительных проектах.

«Скорее всего, мы заключим договор с детским благотворительным фондом и будем туда перечислять процент от прибыли. Так будет правильнее. Будем делать добро таким способом. Хотя фонды тоже бывают разные. Ко мне приходят их представители с предложением поставить в торговый зал ящик для денег. Но когда прошу предъявить документы, где сказано о том, как расходуются средства, на что идет помощь, они ничего предъявить не могут. Значит, заключим договор с фондом, у которого хорошая репутация», – заключила Гурова.

Напомним, аналогичный случай произошел весной прошлого года в Екатеринбурге, где местный бизнесмен Артак Акопян, владеющий сетью продуктовых магазинов, прекратил раздачу бесплатного хлеба спустя несколько месяцев после начала благотворительной акции.

«Вначале все шло хорошо, без скандалов. Люди ходили, благодарили. А потом покупатели почему-то решили, что раздавать хлеб бесплатно – это наша обязанность. Слово «бесплатно» действовало на людей непонятным образом. На продавцов орали: «Ты мне что, такая-сякая, хлеб не оставила?! Я пришла позже указанного срока (хлеб раздавали до 12 часов дня), ну и что?! Могла бы и оставить!» Либо заходили в магазин и с порога так: «А ну-ка сбегай, принеси положенный мне бесплатный хлеб!» – именно в такой формулировке. Было неприятно слушать оскорбления. У нас с них день начинался и ими же заканчивался», – рассказывал Акопян.

До этого с теми же проблемами столкнулся Мамуд Шавершян, владеющий магазином «Ерик» в городе Струнино Владимирской области. На протяжении нескольких лет он безвозмездно раздает хлеб малоимущим, многодетным и пенсионерам. Однако покупатели неоднократно жаловались на него в прокуратуру и администрацию президента, потому что, по их мнению, он недодает положенную норму хлеба.