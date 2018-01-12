В Крыму решили ликвидировать компанию-оператора Керченской переправы

Совет министров Крыма решил ликвидировать ООО «Морская дирекция», являющееся оператором Керченской паромной переправы, связывающей полуостров с материковой Россией.

«Одобрить решение Министерства транспорта Республики Крым, осуществляющего от имени Республики Крым полномочия единственного участника (Высшего органа) общества с ограниченной ответственностью «Морская дирекция» (далее – ООО «Морская дирекция»), о ликвидации ООО «Морская дирекция», – говорится в распоряжении совмина республики.

В документе отмечается, что компания должна быть ликвидирована до 1 июня 2018 года. Имущество компании будет включено в состав казны Крыма.

ООО «Морская дирекция» было учреждено в конце 2014 года автономной некоммерческой организацией «Единая транспортная дирекция», которая после вхождения Крыма в состав России была оператором пассажироперевозок через Керченский пролив.

С 2015 года, как говорится на сайте дирекции, в соответствии с протоколом совещания у вице-премьера правительства Росии Дмитрия Козака на предприятие возложили «функции по обеспечению бесперебойной работы Керченской паромной переправы в целях поставки материально-технических ресурсов, продуктов питания, перевозки пассажиров и транспортных средств».

Керченская прееправа является единственной автотранспортной артерией, которая связывает полуостров с материковой Россией, альтернативой которой станет мост через пролив.

Напомним, в конце декабря Минтранс опубликовал фото участка Крымского моста через Керченский пролив, на котором строители обустроили проезжую часть.

До этого сообщалось, что строители моста намерены до конца года соединить берега Крыма и Тамани.