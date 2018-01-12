Дума в первом чтении приняла законопроект о деятельности СМИ-иноагентов

Госдума в первом чтении приняла законопроект, которым регулируется деятельность СМИ-иноагентов в России.

Законопроект, внесенный 19 декабря 2017 года, предусматривает, что СМИ, признанные в России иностранными агентами, должны для распространения своей продукции учредить российское юридическое лицо, передает РИА «Новости».

Российское подразделение должно быть учреждено в течение месяца со дня признания иностранного СМИ иноагентом. Если такое юридическое лицо уже создано, то иностранное СМИ должно будет уведомить об этом профильное ведомство России в месячный срок после получения указанного статуса.

Помимо этого, иноагентом может быть признано и физлицо, то «зеркально отражает нормы американского законодательства».

«Физические лица могут быть признаны иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, если отвечают признакам, установленным настоящей статьей», передает ТАСС текст законопроекта. В частности, речь идет о получении денежных средств из-за рубежа.

Как заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, проект закона о СМИ-иноагентах не затрагивает блогеров, но если они представляют СМИ и финансируются из-за рубежа, к ним будут применены аналогичые меры.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что российский закон об иноагентах нужно совершенствовать, однако он должен решать задачу, ради которой создавался – исключить вмешательство во внутриполитическую жизнь страны извне.