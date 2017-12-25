Путин объяснил необходимость закона о СМИ-иноагентах

Российский закон об иноагентах нужно совершенствовать, однако он должен решать задачу, ради которой создавался – исключить вмешательство во внутриполитическую жизнь страны извне, заявил президент России Владимир Путин.

«Конечно, этот закон нуждается в совершенствовании. Но надо только сделать так, чтобы он был направлен на решение той задачи, ради которых создавался», – передает его слова РИА «Новости».

Он отметил, что задачей этой является исключение какого-либо вмешательства во внутриполитическую жизнь страны извне – в том числе через «подставных лиц», деятельность которых финансируется из-за рубежа.

«Вот, собственно, в этом весь смысл был», – сказал Путин.

На прошлой неделе Минюст опубликовал требования к СМИ-иноагентам.

В ноябре президент России Владимир Путин подписал закон о статусе иноагента для СМИ. Закон разработан в качестве ответной меры на то, что RT по требованию властей США вынужден был зарегистрироваться в качестве иностранного агента.

Кроме того, закон может коснуться и физлиц, получающих госфинансирование из-за рубежа.