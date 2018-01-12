Эстония купила девять беспилотников для охраны границы с Россией

Департамент полиции и погранохраны Эстонии закупил девять беспилотников для охраны границы с Россией, сообщила пресс-служба МВД республики.

Как сообщили в эстонском ведомстве, 444,45 тыс. евро на покупку аппаратов выделил Евросоюз, 55,55 тыс. добавило МВД Эстонии, передает РИА «Новости».

Как рассказал вице-канцлер МВД Райфо Кюйт, покупка БПЛА типа ELIX-XL эстонского производства является частью общего проекта обустройства восточной границы.



«Главное изменение в методике и идеологии охраны границы заключается в том, что если годы назад основное главное внимание уделялось работе пограничников, то теперь все большая роль отводится использованию техники и технологий. Применение беспилотников создает дополнительные возможности для предотвращения и раскрытия пограничных инцидентов», – сказал Кюйт.



Ранее сообщалось, что правительство Эстонии надеется к 2018 году закончить строительство забора высотой в 2,5 метра на границе с Россией. При этом было заявлено, что граница Эстонии и России станет одной из самых совершенных и высокотехнологичных.

Позже сообщалось, что Эстония не успеет построить границу с Россией к 100-летию Эстонского государства, которое отмечается в 2018 году.