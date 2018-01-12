СМИ: Для майнинга криптовалют в России впервые куплены электростанции

Бизнесмен Алексей Колесник купил у «Т Плюс» Виктора Вексельберга две небольшие электростанции в Пермском крае и Удмуртии, на основе которых планирует создать дата-центр и майнинговую ферму.

По официальным данным, покупателем актива у «Т Плюс» выступила Надежда Симанова, однако, по данным «Коммерсанта», реальным приобретателем стал Алексей Колесник, в конце декабря возглавивший ООО «Губахинская энергетическая компания». Ранее Колесник руководил комитетом природных ресурсов в минприроды Татарстана, сейчас также является гендиректором и основным владельцем (66%) ООО «Нордикс-Пермь» (торговля топливом).

«Т Плюс» продавала станции раздельно: ГРЭС за 30 млн рублей, а ТЭЦ и городские сети – за 129,3 млн рублей. Причиной продажи стала убыточность прежде всего Кизеловской ГРЭС, снабжающей теплом город Губаха.

Колесник подтвердил, что рассматривает вариант с майнингом криптовалюты, но скорее на площадке в Удмуртии, тогда как основной проект – создание дата-центра.

«В перспективе есть идея развить дата-центр: это не только майнинг. К тому же есть закон Яровой о том, что информация должна храниться в России, а дата-центр – это обычная серверная комната. … Вариант с криптовалютой мы тоже рассматриваем, но до принятия законодательной базы вплотную заниматься этим не планируем», ­– рассказал Колесник.

В декабре министерство финансов выступило с предложением взимать налог на майнинг (добычу криптовалют) по аналогии с налогообложением предпринимательской деятельности. Вместе с тем в ведомстве заявили, что создавать в России крипторубль нецелесообразно.