Минфин предложил взимать налог на майнинг криптовалют

Министерство финансов выступило с предложением взимать налог на майнинг (добычу криптовалют) по аналогии с налогообложением предпринимательской деятельности, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.

«Мы относим майнинг к предпринимательской деятельности. Ею могут заниматься индивидуальные предприниматели (ИП) либо юридические лица», - сказал он, комментируя законопроект о регулировании цифровых финансовых технологий.

По его словам, в самом законопроекте прямых указаний на порядок налогообложения майнинга нет, таким образом, здесь будут действовать нормы действующего налогового законодательства, передает ТАСС.

Вместе с тем Моисеев заявил, что создавать в России крипторубль нецелесообразно.