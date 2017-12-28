В Минфине сочли нецелесообразным создание крипторубля

Создавать в России крипторубль нецелесообразно, заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев на заседании Общественного совета при ведомстве.

«Нецелесообразно делать эти крипторубли. Если честно, я даже не понимаю, что такое крипторубли», – цитирует Моисеева РИА «Новости».

При этом замминистра финансов назвал условия создания крипторубля в России.

«Если мы на государственном уровне заявляем, что мы отказываемся от принципа, что эмиссия у нас производится ЦБ, то мы можем сделать крипторубль. При этом мы даже не можем обеспечить 100-процентную надежность транзакций», – добавил Алексей Моисеев.

Напомним, в октябре вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что у него «нет уверенности, что именно крипторубль как средство расчета нужен». В августе вице-премьер Игорь Шувалов причислил себя к сторонникам криптовалют и высказался за создание крипторубля. В июне ЦБ решил разрабатывать национальную криптовалюту.