Медведев поручил увязать выплаты топ-менеджерам госкомпаний с достижениями

Минэкономразвития и Минтруд должны предложить меры по увязыванию выплат вознаграждений топ-менеджерам госкомпаний с достижением показателей эффективности их деятельности, поручил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Министерства должны будут предоставить соответствующие предложения до 28 февраля 2018 года, говорится в перечне поручений на сайте кабмина.

Поручение было дано по итогам заседания комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы партии «Единая Россия».

Ранее президент России Владимир Путин поручил сократить число госкомпаний в стране.