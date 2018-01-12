В Минобрнауки началась проверка диссертаций замминистра на плагиат

Диссертации заместителей министра Минобрнауки по поручению руководителя ведомства Ольги Васильевой проверяют на плагиат, сообщил источник в министерстве.

По словам источника, проверка коснется научных работ замов Васильевой и руководителей департаментов, передает РИА «Новости».

«Весь руководящий состав министерства от замов самого министра до заместителей директоров департаментов проверят на плагиат. Проверки уже начались», – сообщил источник.

В пресс-службе министерства не стали комментировать информацию о проверках.

Напомним, ранее глава Минобрнауки России Ольгам Васильева заявила, что в 2017 году ученых степеней лишены 197 кандидатов наук и 41 доктор наук.