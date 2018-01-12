Минздраву предложили маркировать алкоголь предостерегающими иллюстрациями

В Минздраве рассматривают идею размещения на упаковках алкогольной продукции иллюстраций, предупреждающих о вреде ее чрезмерного употребления.

Автором инициативы является руководство федерального проекта «Трезвая Россия», сообщает телеканал RT.

По словам одного из авторов обращения, руководителя проекта Султана Хамзаева, на упаковках предлагается размещать предупреждающую текстовую информацию и иллюстрации – например, фото пораженных алкоголем органов.

Хамзаев заявил, что в данный момент россиян «практически не информируют» о вреде спиртного, а предупреждающие «картинки» помогут гражданам «как минимум задуматься перед тем, как купить спиртное».

Директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава Олег Салагай сообщил, что в ведомстве готовы изучить инициативу.

Напомним, в ноябре Минздрав предложил ввести новые правила для торговли алкоголем.