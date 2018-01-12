На СКФО пришлось более 66% общего долга на оптовом рынке электроэнергии

Показатели Северо-Кавказского федерального округа по выплатам за электроэнергию на оптовом рынке улучшились, но на СКФО все еще приходится 66,8% долга, то есть 44,8 млрд рублей, следует из презентации первого заместителя председателя правления Центра финансовых расчетов (ЦФР) Дмитрия Чернова.

В презентации указано, что общая задолженность потребителей на оптовом рынке электроэнергии и мощности в 2017 году выросла почти на 11% и составила 67 млрд рублей, передает РИА «Новости».

При этом Чернов отметил, что уровень расчетов – 99,64% – выше, чем в позапрошлом году, а в целом, по данным на 31 декабря, на СКФО приходится 66,8% задолженности на оптовом рынке. На долю Южного округа приходится 10,6% долгов, Северо-Западного – 9%, Центрального – 8,4%, Сибирского – 3,6%, Приволжского – 1,3%, Уральского – 0,3% и Дальневосточного –0,1%.

Задолженность на розничном рынке электроэнергии на конец 2017 года составила 241,7 млрд рублей.

Напомним, ранее Москва возглавила антирейтинг по самым высоким долгам за услуги ЖКХ.