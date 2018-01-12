На СКФО пришлось более 66% общего долга на оптовом рынке электроэнергии

Взгляд
12 января, пятница  |  Последнее обновление — 15:05  |  vz.ru
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Грудинин готовит России отскок в светлое прошлое

Директор «Совхоза имени Ленина» Павел Грудинин верит в социалистические лозунгиФото: Стоян Васев/ТАСС
Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин представил 20 шагов, которые, по его мнению, позволят сделать Россию сильной и могучей. К сожалению, за его красивыми и социальными лозунгами ничего, кроме идеологии и популизма, нет. Реализация этих шагов на практике введет экономику и людей в состояние шока. Подробности...
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Путин признал маршала Кима победителем Америки

Путин поставил Ким Чен Ыну высокую оценкуФото: KCNA,Maxim Shipenkov/Reuters
Похвала, которой Владимир Путин удостоил Ким Чен Ына, совершенно заслуженна – корейский лидер действительно выходит победителем из противостояния с США. Он добился того, что отвечает национальным интересам его страны – и теперь осталось только зафиксировать эту победу. Подробности...
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Условия содержания в СИЗО должны быть человеческими для всех

Обычные камеры в «Матросской тишине» совсем не похожи на «VIP-номера»Фото: Шевелева Анна/ТАСС
Скандал в московской тюрьме, где для «ВИП-заключенных» были созданы камеры повышенной комфортности, заставляет задуматься о том, каковы условия содержания обычных людей в следственных изоляторах страны. Почему не признанные виновными люди должны годами дожидаться решения своей судьбы в скотских условиях?  Подробности...
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Провалы сирийской армии объясняются операцией в «заповеднике гоблинов»

Сирийская армия с боем заняла часть авиабазы Абу Дахур и одноименного городаФото: пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
В первый месяц нового года сирийскую армию постигла череда неудач, начиная с уничтожения сразу нескольких генералов, заканчивая сдачей в плен под камеры на ряде участков. С другой стороны, прошедшей ночью было объявлено о крупной победе в т.н. заповеднике гоблинов – провинции Идлиб, остающейся оплотом террористов. Что происходит? Подробности...
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«Орк» намял бока российскому «Ямалу» на миллионы долларов

Вмятину в своем борту «Ямал» на время прикрыл двумя стальными щитамиФото: Артем Балабин
Черноморский флот признал факт нового столкновения своего корабля с сухогрузом: в БДК «Ямал» врезалось африканское судно. Поначалу официальные лица уверяли, что «Ямал» отделался «парой царапин», но оказалось, что речь идет об огромной вмятине. По оценке экспертов, ремонт обойдется в 1,5 млн долларов. Почему же самые современные боевые корабли регулярно «мнутся» от обычных сухогрузов? Подробности...
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Самое отвратительное слово нашей с вами современности

Александр Васильев, редактор раздела «Мнения» газеты ВЗГЛЯД
Ни эти старики, ни их времена уже не вернутся. Как жаль, но что же поделать. Америке нужно обновление. Встречайте: молодой и перспективный кандидат Барак Обама! Прошло десять лет. И оказалось, что иногда они возвращаются. Подробности...
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«Движение вверх» вряд ли отберут в номинанты на «Оскар»

Эдуард Биров, журналист
Фильм «Движение вверх» о легендарной победе советских баскетболистов на Олимпиаде 1972 года если и не станет первым после балабановского «Брата» народным фильмом, то уж точно войдет в когорту выдающихся лент. Подробности...
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Останется только разорванная улица в Вашингтоне

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Очередную бурю в стакане воды вызвало единогласное решение городского совета Вашингтона о переименовании улицы – вернее, какой-то там ее части – рядом с российским посольством в площадь Бориса Немцова. Но что же останется в сухом остатке? Подробности...
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    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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    Освобожденный Саакашвили со сторонниками отправился к Раде

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    Дмитрий Медведев дает большое интервью российским телеканалам

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      Умер народный артист России Михаил Державин

      Народный артист России, ведущий актер Театра сатиры Михаил Державин умер в среду после продолжительной болезни, на 82-м году жизни. Он запомнился зрителям замечательными ролями в спектаклях, фильмах и юмористических телепередачах
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      Как менялся образ «русского бандита» в западном кино и шоу-бизнесе

      Наше посольство в Лондоне обвинило Би-би-си в распространении клише о «русской мафии». Поводом для упрека стал новый сериал «МакМафия». Надо отдать должное: «МакМафия» – это все-таки прогресс по сравнению с какой-нибудь «Красной жарой», где карикатурой были все «русские», даже добрые
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      Российские православные встретили Рождество 2018 года

      Участие в рождественских торжествах в России приняли более 2,5 млн человек, в храмах состоялось около 11 тысяч служб. C Рождеством россиян поздравил президент Путин, который праздничную ночь провел в Петербурге в церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы
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        В Вашингтоне переименовали площадь у посольства РФ в честь Бориса Немцова. Как бы вы предложили переименовать Новинский бульвар, где находится посольства США в Москве?
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        • Бульвар генерала Ли

        • Бульвар памяти жертв агрессии НАТО

        • Бульвар Уго Чавеса

        • Свой вариант (укажите в комментариях)

        Когда вы убираете наряженную к Новому году елку?
        • Сразу после Нового года

        • После Рождества

        • После Старого Нового года

        • В феврале

        • Не наряжаю елку к Новому году

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        • Ученых, которые ставят данный эксперимент

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          На СКФО пришлось более 66% общего долга на оптовом рынке электроэнергии

          12 января 2018, 07:48

          Текст: Дмитрий Зубарев

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          Показатели Северо-Кавказского федерального округа по выплатам за электроэнергию на оптовом рынке улучшились, но на СКФО все еще приходится 66,8% долга, то есть 44,8 млрд рублей, следует из презентации первого заместителя председателя правления Центра финансовых расчетов (ЦФР) Дмитрия Чернова.

          В презентации указано, что общая задолженность потребителей на оптовом рынке электроэнергии и мощности в 2017 году выросла почти на 11% и составила 67 млрд рублей, передает РИА «Новости».

          При этом Чернов отметил, что уровень расчетов – 99,64% – выше, чем в позапрошлом году, а в целом, по данным на 31 декабря, на СКФО приходится 66,8% задолженности на оптовом рынке. На долю Южного округа приходится 10,6% долгов, Северо-Западного – 9%, Центрального – 8,4%, Сибирского – 3,6%, Приволжского – 1,3%, Уральского – 0,3% и Дальневосточного –0,1%.

          Задолженность на розничном рынке электроэнергии на конец 2017 года составила 241,7 млрд рублей.

          Напомним, ранее Москва возглавила антирейтинг по самым высоким долгам за услуги ЖКХ.


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