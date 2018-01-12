Глава комитета Сената США выразил готовность встретиться с послом России

Боб Коркер, который возглавляет комитет Сената США по международным делам, выразил готовность встретиться с российским послом Анатолием Антоновым.

«Он просил встретиться со мной? Я не в курсе этого», – приводит РИА «Новости» слова Коркера.

Сенатор отметил, что не видит причин, по которым не мог бы встретиться с Антоновым, если российская сторона сделает соответствующий запрос.

«Мы встречаемся с послами из всех стран», – сказал сенатор.

В российском посольстве рассказали, что аппарат Коркера уже соглашался на встречу в октябре, но «за один день до намеченной даты попросил ее перенести». С тех пор новых предложений о встрече не было.