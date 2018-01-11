Захаровой от имени BuzzFeed позвонили с украинского номера

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о том, как представившаяся сотрудницей BuzzFeed девушка, звонившая с украинского номера, просила помочь связаться с российским дипломатом Михаилом Калугиным.

Как рассказала Захарова в Facebook в 20.41 мск по WhatsApp с ней связалась девушка, заявившая, что «она то ли работает, то ли связана с пресловутым BuzzFeed». Звонившая хотела связаться с Калугиным.

«О котором BuzzFeed регулярно публикует фейки, придумывая, что он чуть ли не лично Трампа избирал», – напомнила Захарова, уточнив, что российская сторона «эту чушь каждый раз комментировала», но «BuzzFeed продолжает тиражировать ложь».

Кроме того, в разговор вмешался «какой-то американский мужской голос».

«Когда это странное многоголосье заканчивается, я с удивлением обнаруживаю, что разговор велся с украинского мобильного номера, –рассказала Захарова. – Перезваниваю. Меня ждет еще один сюрприз. Трубку мобильного номера WhatsApp, на аватарке которого изображена девушка, берет... мужчина».

После начала нового разговора «снова появляется девушка». Захарова поинтересовалась у нее, «почему из BuzzFeed звонят с Украины». Девушка ответила, что звонят «из Нью-Йорка, но с украинского телефона», при этом она отказалась сообщить, гражданкой какой страны является.

«Ну, конечно: врать, что «Кулагин, он же Калугин, он же российский шпион лично вмешивался в американские президентские выборы» – это можно, а ответить на простейший вопрос о том, какой страны ты человек, – это информация табуированная», – заявила Захарова.

Однако «самым смешным», по словам Захаровой, является то, что после разговора запрос о «деле Калугина» пришел с украинского телефонного номера по WhatsApp, причем начинался запрос со слов «Привет. Мы пишем вам из BuzzFeed News».

«Одним словом, контора пишет. И уже даже не скрывает, какая именно», – заявила Захарова.

Она обратилась к Мириам Элдер из BuzzFeed: «У вас там все нормально? Эти люди сказали, что Вы к их редакции не относитесь».

В комментариях известный российский пранкер Алексей Столяров (Лексус) попросил у Захаровой номер звонивших.

«Мы с ними любезно пообщаемся», – предложил он.

В марте Калугин прокомментировал упоминание его имени в связи с якобы шпионской деятельностью, отметив, что возмущен грязной политической игрой американских СМИ.