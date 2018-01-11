Жертвами оползней и наводнений в Калифорнии стали 17 человек

Ливни привели к оползням и наводнениям в американском штате Калифорния, жертвами стихии стали 17 человек, сообщает полиция.

Госпитализированы 20 человек, 24 пропали без вести, разрушены 100 жилых домов и восемь хозяйственных построек, 300 домов и 20 построек повреждены, передает ТАСС со ссылкой на Associated Press и Reuters.

Ливни продолжаются с понедельника, в ряде районов объявлена эвакуация.