Игорь Лебедев: Мы не можем проверить достоверность разоблачений Fancy Bears

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) в интервью газете ВЗГЛЯД выразил сомнение в достоверности компромата, обнародованного хакерами из группы Fancy Bears. Во взломанной ими переписке топ-менеджеров МОК говорится о том, что комиссия Макларена заранее получила политическую установку на дискредитацию России.

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) не склонен верить «на 100 процентов» информации хакерской организации». «Мы не в состоянии ее проверить и сам способ, которым они якобы ее добыли, – тоже не совсем правомерный и законный», - сказал вице-спикер.

«Но то, что все это сделано по заказу, было понятно с первого дня и этим нам Америку не открыли, - сказал Лебедев. - И до этих разоблачений было понято, что цель была одна – отстранить Россию от участия в международных организациях и дисквалифицировать спортсменов, которые могут составить реальную конкуренцию».

Главным теперь Лебедев считает поиск выхода из нынешнего тупика в отношениях России и международных спортивных структур. «Даже если сам Макларен признает, что все это был заказ, никто не отменит всех принятых решений в отношении наших спортсменов. Поэтому в любом случае нам необходимо выходить из ситуации, делать какие-то шаги», - подытожил вице-спикер.

Ранее в среду хакерская группа Fancy Bears, известная по взлому базы данных Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), обнародовала очередной компромат на руководство международных спортивных структур.

Речь идет о переписке директора по правовым вопросам Международного олимпийского комитета (МОК) Говарда Ступпа с генеральным директором МОК Кристофе Де Кеппером и научным директором МОК Ричардом Бюджеттом.

Как отмечает портал Newsru.com, из переписки следует, что эксперт ВАДА Ричард Макларен начал кампанию против России не во имя борьбы с допингом, а с целью получения рычагов влияния на МОК для англоязычных стран. Отмечается, что поначалу Макларен охотно сотрудничал с комиссиями МОК. Однако затем он стал этого избегать, ссылаясь на занятость в бизнесе или визиты к стоматологу. При публикации второй части своего доклада эксперт получил четкий заказ добиться отлучения России от Олимпиад, а заодно и дискредитации МОК.

Кроме того, как писала газета ВЗГЛЯД, хакеры заявили, что комиссия Макларена оказалась тесно связана с Федеральным бюро расследований (ФБР) США. Отмечается, что Ричард Янг, отвечавший в команде Макларена за контакты с научным директором МОК Ричардом Баджеттом, является партнером международной юридической компании Bryan Cave, известной тесным сотрудничеством с ФБР, передает RT. Кроме этого, по информации Fancy Bears, один из сотрудников Bryan Cave Хэл Голдсмит получил премию директора ФБР.