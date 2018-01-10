Путин одобрил новый состав кадрового резерва

Президент Владимир Путин одобрил обновленный состав кадрового резерва главы государства, в список вошли 143 человека.

«Путин одобрил обновленный состав резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем президента России. В состав резерва вошли 143 человека – представители федеральных и региональных государственных органов, органов местного самоуправления, иных организаций», – сообщается на сайте Кремля.

В пресс-релизе говорится, что восемь человек из предыдущего состава кадрового резерва получили назначения на высшие посты в субъектах федерации. Четырех человек президент назначил на руководящие должности в федеральных органах исполнительной власти, среди них министр экономразвития, директор ФСИН и его заместитель, замминистра иностранных дел. Отмечено, что новые назначения получили 44 представителя резерва.

Напомним, в ноябре Путин пообещал расширять работу с кадровым резервом.