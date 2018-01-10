Михаила Державина решили похоронить на Новодевичьем кладбище

Старейший актер Московского театра сатиры, народный артист РСФСР Михаил Державин, скончавшийся в среду на 82-м году жизни, будет похоронен на Новодевичьем кладбище, сообщил директор Театра сатиры Мамед Агаев.

«Михаил Михайлович Державин будет похоронен на Новодевичьем кладбище, где покоится и его отец, в прошлом ведущий актер театра им. Вахтангова Михаил Степанович Державин. О дне прощания и похорон будет известно позднее», – передает ТАСС слова Агаева.

Он подтвердил также, что Державин умер после тяжелой, продолжительной болезни, а последнее время находился в реанимации одной из московских клиник.

Информацию о месте похорон подтвердил источник в мэрии Москвы. «Актер будет похоронен на Новодевичьем кладбище в семейном захоронении, рядом с отцом и матерью», – сообщил источник.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter выразил соболезнования в связи с кончиной артиста.

«Ушел из жизни Михаил Державин. Актер с большим обаянием, чувством юмора и талантом. Соболезную семье и близким Михаила Михайловича», – написал он.

Напомним, народный артист России, старейший ведущий актер театра сатиры Михаил Державин умер в среду на 82-м году жизни.