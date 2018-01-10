Михаила Державина решили похоронить на Новодевичьем кладбище

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11 января, четверг | Последнее обновление — 01:26 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Трамп высказал предположение об отношении Путина к политике Белого дома
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ЕАЭС и санкции помогают России избавляться от доллара и евро
Европа и Россия начнут подготовку к отказу от войны санкций
Возвращению ученых в Россию мешает бюрократия
США «защитят» Восточную Европу от России новой ядерной боеголовкой
Исламистам удалось обойти систему ПВО российской базы в Хмеймиме
Скандал на уровне посольства Таджикистана, ректората воронежского вуза и Минобра
Ольга Туханина, публицист
Людей шельмуют, грозят 282-й, на них пишут доносы. И этим доносам дают ход. Именно такая практика обостряет любые национальные вопросы до предела. Даже там, где ни о каких национальных вопросах речь изначально и не шла. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
Американская общественность нашла новый объект для травли
Виктория Федотова, журналист
Вместо того чтобы по принципу айкидо использовать силу противника себе на благо и в плюс, граждане на волне всеобщей истерии пытаются быть в тренде, равняясь на звезд Голливуда. Подробности...
Нужна ли демократия России?
Андрей Бабицкий, журналист
Давайте сравним наше общество образца начала 90-х годов прошлого века и сегодняшний его извод. Вроде бы это одни и те же люди, одна и та же культура, но выбор народа сегодня будет совершенно иным. Подробности...
Обсуждение: 40 комментариев
Умер народный артист России Михаил Державин
Народный артист России, ведущий актер Театра сатиры Михаил Державин умер в среду после продолжительной болезни, на 82-м году жизни. Он запомнился зрителям замечательными ролями в спектаклях, фильмах и юмористических телепередачахПодробности...
Как менялся образ «русского бандита» в западном кино и шоу-бизнесе
Наше посольство в Лондоне обвинило Би-би-си в распространении клише о «русской мафии». Поводом для упрека стал новый сериал «МакМафия». Надо отдать должное: «МакМафия» – это все-таки прогресс по сравнению с какой-нибудь «Красной жарой», где карикатурой были все «русские», даже добрыеПодробности...
Российские православные встретили Рождество 2018 года
Участие в рождественских торжествах в России приняли более 2,5 млн человек, в храмах состоялось около 11 тысяч служб. C Рождеством россиян поздравил президент Путин, который праздничную ночь провел в Петербурге в церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны ПророчицыПодробности...
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