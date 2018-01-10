Южная Осетия оказалась полностью обесточена

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10 января, среда | Последнее обновление — 13:26 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Минобороны показало новое фото атаковавших базы в Сирии дронов
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ЕАЭС и санкции помогают России избавляться от доллара и евро
Европа и Россия начнут подготовку к отказу от войны санкций
Возвращению ученых в Россию мешает бюрократия
Новая война за передел Балкан перестает быть пустой угрозой
Исламистам удалось обойти систему ПВО российской базы в Хмеймиме
Популистская повестка отдана на откуп таким, как Грудинин
Кирилл Бенедиктов, российский писатель-фантаст, историк, политолог
Западный популизм – это в первую очередь контригра против наступающей либеральной глобализации, диктатуры политкорректности и постгуманизма. В России популизм – по крайней мере, пока – решает совсем иные задачи. Подробности...
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За что можно так не любить собственную страну?
Семён Пегов, военкор, автор проекта WarGonzo
У американцев рухнул спутник. Секретный и военный. Назывался Zuma. Когда в океан падают спутники, запущенные Россией, и когда то же самое происходит у США – я почему-то наблюдаю среди наших «элит» совершенно противоположные реакции. Подробности...
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На Украине разворачивается кампания ненависти в отношении УПЦ
Сергей Худиев, публицист, богослов
Поводом явился отказ священников в Запорожье отпевать трагически погибшего ребенка. СМИ полны ярости, неравнодушные граждане в знак негодования приносят к храмам УПЦ игрушки. Эта ситуация существует сразу на нескольких уровнях. Подробности...
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Умер народный артист России Михаил Державин
Народный артист России, ведущий актер Театра сатиры Михаил Державин умер в среду после продолжительной болезни, на 82-м году жизни. Он запомнился зрителям замечательными ролями в спектаклях, фильмах и юмористических телепередачахПодробности...
Как менялся образ «русского бандита» в западном кино и шоу-бизнесе
Наше посольство в Лондоне обвинило Би-би-си в распространении клише о «русской мафии». Поводом для упрека стал новый сериал «МакМафия». Надо отдать должное: «МакМафия» – это все-таки прогресс по сравнению с какой-нибудь «Красной жарой», где карикатурой были все «русские», даже добрыеПодробности...
Российские православные встретили Рождество 2018 года
Участие в рождественских торжествах в России приняли более 2,5 млн человек, в храмах состоялось около 11 тысяч служб. C Рождеством россиян поздравил президент Путин, который праздничную ночь провел в Петербурге в церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны ПророчицыПодробности...
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