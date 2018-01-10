Южная Осетия оказалась полностью обесточена

Шквалистый ветер повредил ЛЭП и полностью обесточил Южную Осетию, сообщили в МЧС республики.

Во вторник вечером в Южной Осетии начались перебои с подачей электроэнергии, а утром в среду республика была полностью обесточена, передает агентство Sputnik Южная Осетия.

В данный момент ведутся ремонтные работы, возобновление подачи электроэнергии планируется в ближайшие часы.

Ранее Южная Осетия была обесточена на три дня из-за сильных снегопадов.