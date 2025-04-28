Воздушную тревогу объявили в трех областях на Украине

На предстоящих выборах нового понтифика русско-украинская тема будет хоть и не главной (главным будет противостояние традиционалистов и либералов), но все равно очень существенной.0 комментариев
На предстоящих выборах нового понтифика русско-украинская тема будет хоть и не главной (главным будет противостояние традиционалистов и либералов), но все равно очень существенной.0 комментариев
В Брюсселе опасаются, что признание Крыма будет первым шагом, затем субъектами РФ могут быть признаны Донбасс и Таврия. Это окончательно похоронит либеральную концепцию «мира, основанного на правилах».7 комментариев
Для Москвы проблема безопасности, связанная с Украиной, принципиальна. Отсюда и расхождение в динамике. Белый дом хочет всё быстро и закрыть гештальт. Кремль считает, что спешка не позволит надежно договориться.9 комментариев
Песков заявил о продолжении СВО и готовности к переговорам с Киевом
Песков заявил, что Россия продолжает специальную военную операцию на Украине, однако Москва готова к началу переговоров с Киевом без предварительных условий, о чем президентом России было заявлено неоднократно. Так пресс-секретарь президента России прокомментировал недавний призыв президента США Дональда Трампа к России прекратить удары по украинским объектам, передает ТАСС.
Также представитель Кремля подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжают прилагать усилия для того, чтобы перевести ситуацию в мирное русло.
В Кремле заявили, что ожидают от Киева сигнала о готовности к прямым переговорам.
Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Россия продолжает наносить удары по объектам ВСУ.
Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести банковские или вторичные санкции против России в ответ на удары по инфраструктуре Украины.
По информации южнокорейского агентства Ренхап, ссылающегося на сообщения Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК), Ким Чен Ын решил направить вооруженные силы страны в Россию в соответствии со статьей 4 договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией, передает РИА «Новости».
По словам Ким Чен Ына, ситуация в регионе потребовала выполнения обязательств по данному соглашению. Он также сообщил, что российская сторона была официально уведомлена о решении КНДР отправить войска для участия в боевых действиях.
Ким Чен Ын анонсировал возведение в столице КНДР монумента боевой славы в честь павших воинов, отмечая, что это будет «вечная память от Родины и народа».
Начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о значительной помощи КНДР в разгроме ВСУ в Курской области.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова уточнила, что корейские военные участвовали в операции по освобождению курского приграничья в рамках статьи 4 соглашения.
|Инфографика
Как писала газета ВЗГЛЯД, военный блогер Борис Рожин опубликовал в своем Telegram-канале фото бойцов из КНДР, принимавших участие в освобождении Курской области от подразделений ВСУ, а официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что военнослужащие КНДР приняли непосредственное участие в боях за освобождение Курской области в рамках договора о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР.
Белый дом заявил о намерении добиваться постоянного перемирия на Украине
По ее словам, президент США Дональд Трамп «четко дал понять, что хочет увидеть постоянное прекращение огня», передает ТАСС. Ливитт также отметила, что Трамп сохраняет оптимизм по поводу перспектив заключения сделки по урегулированию ситуации, но при этом остается реалистом.
Она подчеркнула необходимость переговоров между лидерами России и США для поиска путей завершения конфликта.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что в дни празднования 80-летия Победы с 8 по 11 мая Россия приостанавливает все боевые действия в рамках спецоперации на Украине, рассчитывая на аналогичные меры со стороны Киева.
Конгрессвумэн Грин: Зеленский понял, что все кончено
Член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин прокомментировала встречу Зеленского и Трампа, которая состоялась в соборе Святого Петра в Ватикане. Грин опубликовала фотографию, на которой Трамп и Зеленский сидят друг напротив друга в пустом зале, при этом лицо Зеленского выражает сильную напряженность, передает канал «360».
Грин подписала фотографию словами: «Все кончено». По ее мнению, Зеленский понял, что рассчитывать ему больше не на что.
Встреча продолжалась около 15 минут и проходила по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона, но сам Макрон в ней участия не принимал.
Президент США Дональд Трамп отметил, что Владимир Зеленский стал спокойнее после переговоров в Риме.
Дональд Трамп во время встречи в Риме попросил президента Франции Эммануэля Макрона покинуть зал и не разрешил ему участвовать в переговорах с Владимиром Зеленским.
Белый дом назвал встречу Трампа и Зеленского продуктивной.
Журналист Хитченс заявил о провокациях НАТО и лжи Запада о ситуации на Украине
Автор статьи Питер Хитченс обвинил западные правительства в распространении дезинформации о ситуации на Украине и вокруг России, передает Daily Mail.
По его словам, масштаб лжи сопоставим лишь с введением в заблуждение при вторжении в Ирак. Он отметил, что обсуждение истинных причин конфликта отсутствует в западных странах, а власти Великобритании не объяснили, зачем поддержали вмешательство.
Хитченс заявил, что действия НАТО, в том числе продвижение альянса на восток, систематически провоцировали Россию. Он напомнил о заявлении Джорджа Буша в 2008 году о стремлении включить Украину в НАТО, назвав это началом эскалации. По мнению Хитченса, заявления о том, что Россия не была спровоцирована, являются ложью.
Он также напомнил о событиях 2014 года, когда на Украине был смещен избранный президент, а Запад поддержал эту смену власти.
Хитченс заявил, что в западной риторике о демократии присутствует избирательность, приводя в пример игнорирование нарушений прав оппозиции в Румынии и Турции.
Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что всеобъемлющее соглашение по Украине возможно только при устранении первопричин конфликта.
В Кремле выразили удовлетворение отказом США от членства Украины в НАТО,
Газета ВЗГЛЯД писала, что пасхальное перемирие показало Западу ложь Зеленского.
Политолог Лизан призвал не доверять заявлению Киева об отказе США от долга Украины
«Если США отказываются включать долг Киева в ресурсную сделку, как о том заявляет Денис Шмыгаль, то в чем смысл этого соглашения? Ключевым элементом всей конструкции было превратить оказанную безвозмездную помощь в возмездную, реализовать желание Вашингтона вернуть впустую потраченные на поддержку Украины деньги», – сказал политолог и экономист Иван Лизан.
Он напомнил, что ранее оценка Соединенных Штатов относительно суммы долга менялась: звучали 500 млрд долларов, затем 300 млрд долларов, а также 100 млрд долларов. «Если допустить, что Америка действительно все прощает офису Зеленского, и Украина ничего не должна, то возникает вопрос: как будет работать инвестфонд, создание которого предполагается в рамках сделки», – рассуждает собеседник.
Проект соглашения предполагал закрепление за США 100% собственности будущего фонда и распределение взносов сторон в соотношении два к одному, где украинская сторона вносит две трети будущими поступлениями от добычи ископаемых, а американская сторона – всего треть, уже предоставленную Киеву в виде оружия.
«Получается, что Киев договорился с Вашингтоном просто пустить к себе американский капитал? Но для этого Штатам не надо заходить на Украину: можно взять под контроль одну-две госкомпании и вопрос решен. Для этого даже не надо присылать менеджеров из Штатов», – иронично отметил Лизан.
Сомнительной также выглядит вероятность того, что офис Зеленского смог предложить Белому дому «некие более выгодные условия», которые закрыли бы долг, продолжил он. «У Украины достаточно банальное и стандартное содержание недр. Там нет, скажем, вибраниума, в котором заинтересованы США», – уточнил экономист.
По его мнению, доверять словам Шмыгаля не стоит – «важно дождаться подтверждения или опровержения со стороны администрации Трампа». «Скорее всего, украинский премьер сочинил позицию Вашингтона и выдает желаемое за действительное», – допустил аналитик, предположив, что таким образом Киев преследует две цели.
«Первая – сгладить неудачную встречу Зеленского с Трампом в Ватикане. А вторая – «качнуть перемогу» в надежде затянуть переговоры по ресурсной сделке и сорвать их. Пока украинская сторона действует в логике Минских соглашений: менять людей, отправлять делегации и надеяться на то, что оно как-то все само рассосется», – заключил Лизан.
Ранее Украина и США договорились, что в соглашении о природных ресурсах не будет засчитана уже предоставленная американская помощь. Об этом сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам встречи с американским министром финансов Скоттом Бессентом.
«Есть хороший прогресс <...> Достигнуты договоренности, что в документе не засчитывается помощь, предоставленная (Вашингтоном) до его подписания», – написал он. По словам Шмыгаля, Киев определил красные линии: соглашение должно соответствовать европейским обязательствам, не противоречить конституции страны и быть ратифицировано Верховной радой.
Премьер также заявил, что Киев уже располагает «подтвержденными доходами в размере 50 млрд долларов от замороженных российских активов». Кроме того, он предложил ввести специальные пошлины на импорт товаров из России, поступления от которой будут направлять в фонд восстановления Украины.
Напомним, подписание ресурсной сделки сорвалось в конце февраля после скандальной перепалки, устроенной Зеленским в Овальном кабинете Белого дома. Тем не менее 17 апреля стороны подписали меморандум, подтверждающий намерение заключить соглашение о полезных ископаемых. Украинский министр экономики Юлия Свириденко тогда сообщала, что остается завершить работу над текстом документа, подписать его, а затем ратифицировать в парламентах.
ВСУ сообщили о потере истребителя Су-27 при боевом вылете
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили о потере истребителя Су-27 во время выполнения боевой задачи, передает ТАСС.
Инцидент якобы произошел утром 28 апреля 2025 года, когда самолет поддерживал украинские войска и отражал атаку ударных беспилотников.
В сообщении уточняется, что пилот успел катапультироваться, его позже госпитализировали.
Ранее российские средства противовоздушной обороны сбили украинский F-16, управляемую авиабомбу JDAM и ракету HIMARS.
Военный летчик ВС России Алексей Воевода рассказал, что истребитель F-16 Вооруженных сил Украины был сбит над Сумской областью.
Журнал Military Watch Magazine (MWM) сообщил, что Украина теряет F-16 из-за неспособности противостоять российским Су-35.
Заявление Ким Чен Ына о героизме бойцов КНДР, участвовавших в освобождении Курской области от украинских формирований, опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает ТАСС.
Лидер республики подчеркнул, что эти военные боролись за справедливость и стали «представителями чести Родины». Он отметил: «Все они, кто боролся за справедливость, – герои и представители чести Родины».
В Центральном военном комитете Трудовой партии Кореи сообщили, что бойцы КНДР проявили массовый героизм и высокий боевой дух, внеся важный вклад в уничтожение неонацистских сил Украины и освобождение российской территории. В комитете добавили, что завершение операции подтвердило стратегический союз между двумя странами.
ЦТАК уточнило, что Ким Чен Ын расценил участие КНДР как священную миссию для укрепления дружбы с Россией и защиты чести своей страны. По его решению, ситуация соответствовала статье 4 Договора о стратегическом партнерстве, и он приказал армейским подразделениям «разгромить и уничтожить украинских неонацистских захватчиков» совместно с российскими военными.
Также Ким Чен Ын сообщил о намерении в ближайшее время установить памятник корейским бойцам, участвовавшим в операции, в Пхеньяне.
Как писала газета ВЗГЛЯД, КНДР направила войска в Россию согласно действующему соглашению о стратегическом партнерстве между двумя странами, бойцы КНДР зарекомендовали себя в боях в российском приграничье, но не будут продолжать участие в боевых действиях на территории ДНР, а военно-морской флот КНДР недавно пополнился новым эсминцем класса «Чвэ Хен».
Глава киевского режима Зеленский назвал предложение о перемирии манипуляцией
Зеленский назвал предложение президента России Владимира Путина о трехдневном перемирии в мае манипуляцией, передает украинское издание «Страна».
Зеленский потребовал прекратить огонь немедленно и безусловно и не меньше, чем на 30 дней.
Ранее президент России Владимир Путин объявил перемирие с восьмого по одиннадцатое мая в честь юбилея Победы.
Москва предупредила, что в случае нарушений Украиной перемирия Вооруженные силы России дадут адекватный и эффективный ответ.
Белый дом заявил о намерении добиваться постоянного перемирия на Украине.
Эксперты отметили, что перемирие в честь 80-летия Победы проверит готовность Украины к миру.
Как сообщает РИА «Новости», телефонный разговор между Сергеем Лавровым и Марко Рубио состоялся 27 апреля. В ходе беседы дипломаты продолжили обмен мнениями по ключевым аспектам российско-американского политического диалога, который в последнее время заметно активизировался.
Главной темой обсуждения стала ситуация вокруг украинского кризиса. В МИД РФ подчеркнули, что стороны уделили особое внимание предпосылкам к началу переговоров для согласования надежного и долгосрочного мира.
Обсуждение проходило в развитие встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, состоявшейся 25 апреля. Помимо украинского вопроса, министр и госсекретарь также затронули ряд других международных проблем. В МИД сообщили, что стороны условились поддерживать контакты на всех уровнях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, США пытаются сместить акцент с обсуждения украинского кризиса в пользу двусторонних контактов Москвы и Вашингтона, Эксперты считают, что в Белом доме устали от стремлений Европы подорвать попытки мирного урегулирования конфликта на Украине.
Было нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Двуречной, Московки, Сеньковки и Купянска в Харьковской области, Нового, Ямполя и Кировска в Донецкой народной республике (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Противник при этом потерял свыше 240 военнослужащих и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ «Квертус» и шесть складов с боеприпасами.
В то же время подразделения группировки «Север» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники пяти механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны возле Запселья, Могрицы, Юнаковки, Угроедов, Великого Прикола и Миропольского в Сумской области.
При этом потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, бронемашина и шесть артиллерийских орудий. Уничтожены два склада с боеприпасами.
Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах Часова Яра, Петровки, Серебрянки, Северска, Рай-Александровки, Константиновки, Катериновки, Дылеевки и Плещеевки в ДНР, отчитались в Минобороны.
Потери ВСУ составили до 230 военнослужащих, две бронемашины, включая американский бронетранспортер М113, два пикапа и орудие полевой артиллерии. Уничтожены два склада с боеприпасами.
Между тем подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух тяжелых механизированных, трех механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад нацгвардии рядом с Миролюбовкой, Лысовкой, Новой Полтавкой, Ульяновкой, Тарасовкой, Богдановкой, Успеновкой и Удачным в ДНР.
Противник потерял более 375 военнослужащих, две бронемашины, израильскую РЛС RADA, перечислили в Минобороны.
Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух егерских бригад ВСУ и двух бригад теробороны у Гуляйполя, Червоного в Запорожской области и Новополя в ДНР.
Потери противника при этом составили до 170 военнослужащих, две бронемашины и три артиллерийских орудия.
А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям двух бригад береговой обороны ВСУ и трех бригад теробороны поблизости от Каменского в Запорожской области, Белозерки, Токаревки, Никольского и Днепровского в Херсонской области. ВСУ потеряли до 75 военнослужащих, орудие полевой артиллерии и станцию РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.
За прошедшую неделю в Курской области был освобожден населенный пункт Олешня, а в Донецкой народной республике (ДНР) – Новомихайловка, Шевченко, Сухая Балка, Тарасовка и Богдановка, сообщили в Минобороны.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, российские войска выходят на рубеж освобождения Константиновки.
Песков: Кремль ждет от Киева сигнал о готовности возобновить прямые переговоры
Песков заявил, что Кремль ожидает от Киева сигнал о готовности возобновить прямые переговоры с Россией, передает ТАСС.
Он пояснил, что инициатива в этом вопросе должна исходить именно от украинской стороны. Песков подчеркнул, что действующий запрет на переговоры на Украине до сих пор не был отменен.
Ранее министр иностранных дел России и госсекретарь США провели телефонные переговоры, в ходе которых основное внимание было уделено украинскому кризису и перспективам диалога.
Президент России Владимир Путин выразил готовность к возобновлению переговоров с Украиной без каких-либо предварительных условий.
Telegraph выдвинула версию о назначении третьего стула на встрече Трампа и Зеленского
По данным газеты Telegraph, на встрече Дональда Трампа и Владимира Зеленского перед похоронами папы римского в Ватикане третий стул предназначался переводчику, передает РИА «Новости». В итоге формат встречи изменили, и переговоры прошли в формате тет-а-тет, а третий стул убрали.
Дипломатические источники из Франции пояснили, что именно французский президент Эммануэль Макрон побудил Зеленского напрямую поговорить с Трампом. В материале отмечается, что Зеленский хотел подтвердить свою поддержку прекращению огня, а Трамп – усилить давление на Россию.
Видеозаписи Белого дома запечатлели изначальную расстановку из трех стульев, но в итоге остались только для Трампа и Зеленского. Как отмечает телеканал Sky News, стороны собирались обсудить детали после церемонии, однако, по данным портала «РБК-Украина», дальнейшая беседа не состоялась. Канал CNN сообщил, что Трамп быстро покинул Рим.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп провел очень продуктивную беседу с главой киевского режима Владимиром Зеленским перед началом похорон папы Римского Франциска в Ватикане, во время похорон папы римского Трамп провел личную встречу с Зеленским и публично усомнился в желании Владимира Путина завершить конфликт на Украине, а также Трамп, по сообщению ирландского журналиста Чея Боуза, попросил президента Франции Эммануэля Макрона покинуть зал и не разрешил ему участвовать в переговорах с Зеленским.
Трамп заявил, что Зеленский в Риме просил дополнительное оружие
Президент США Дональд Трамп рассказал журналистам, что Владимир Зеленский вновь обратился к нему с просьбой о дополнительном вооружении на встрече, которая состоялась 26 апреля в Риме, передает ТАСС.
По словам Трампа, Зеленский поднимал этот вопрос и ранее, а сам украинский президент говорил о необходимости поставок оружия уже в течение трех лет.
«Он сказал мне, что ему нужно больше оружия, но он уже говорит об этом на протяжении трех лет», – заявил Трамп в аэропорту Морристаун, штат Нью-Джерси. Других подробностей о ходе встречи между лидерами Трамп не привел.
Ранее Зеленский заявил, что объем помощи, полученной Киевом от США, достигает 105 млрд долларов, хотя ранее называл меньшую сумму.
Дональд Трамп отметил, что встреча с Зеленским в Ватикане прошла в конструктивной атмосфере и без напряженности прошлых встреч.
Член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин сообщила, что на этой встрече Зеленский понял, что «все кончено».
Суд на Украине приговорил Януковича к 15 годам колонии за вывоз охраны в Россию
Суд на Украине заочно приговорил бывшего президента Виктора Януковича к 15 годам лишения свободы, передает РИА «Новости» .
Его признали виновным в подстрекательстве к дезертирству и организации незаконной переправки через государственную границу, а соответствующее решение было озвучено в офисе генпрокурора Украины.
В ведомстве отметили, Януковичу назначили второй заочный срок, а также заочно приговорили к 15 годам лишения свободы экс-заместителя начальника управления госохраны. Прокуроры якобы доказали, что 23 февраля 2014 года Янукович воздушным путем покинул Украину, а также организовал переправку по меньшей мере 20 человек из числа своего окружения и военнослужащих госохраны.
В офисе генпрокурора напомнили, что в январе 2019 года Янукович уже был заочно приговорен к 13 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене и «пособничестве в ведении агрессивной войны».
Ранее сын Януковича Александр Янукович получил гражданство России.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему Виктор Янукович считался лучшим президентом Украины по мнению ряда экспертов.