На Западе задумались о признании Крыма

Умеренные круги на Западе уже рассматривают сценарий, предполагающий снятие крымской темы с политической повестки и признание Крыма частью России, заявил вице-премьер крымского правительства – постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов.

«Более умеренные круги уже обсуждают сценарий о снятии крымской темы с политической повестки и признании Крыма российским, если на это пойдет в какой-то момент Киев. Думаю, что над этим вариантом и нам стоит поработать», – сказал Мурадов, передает РИА «Новости».

Он также заявил, что необходимо не допустить полной «перештамповки» общественного сознания на Украине, и добиваться осмысления украинцами того, что Крым и Донбасс указывают путь к восстановлению исторической общности между двумя странами и единству, которое и открывает перспективу совместного развития.

В октябре прошлого года президент Чехии Милош Земан сделал резонансное заявление, назвав потерю Крыма Украиной завершенным делом, и допустив, что Россия могла бы выплатить за полуостров компенсацию. Киев раскритиковал его за это, а в Кремле заявили, что речи о компенсациях идти не может, так как нельзя говорить и об аннексии полуострова.