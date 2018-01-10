Землетрясение произошло у берегов Камчатки

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло вблизи села Никольское Алеутского района Камчатки, эпицентр толчков находился в Тихом океане, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

«Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в 30 км от села Никольское, в 506 км от Петропавловска-Камчатского в Тихом океане. Глубина залегания очага 34,9 км», – сообщили специалисты.

По данным МЧС, в населенных пунктах полуострова событие не ощущалось. Угроза цунами не объявлялась, передает ТАСС.

Ранее власти Гондураса объявили 12-часовую опасность цунами на части территории страны после мощного землетрясения.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что ученые предсказали 20 катастрофических землетрясений в 2018 году.