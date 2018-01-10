В Гондурасе объявили угрозу цунами после сильнейшего землетрясения

Власти Гондураса объявили 12-часовую опасность цунами на части территории страны после мощного землетрясения.

«Опасность цунами объявляется на 12 часов с 22.00 вторника (7.00 среды по московскому времени) в департаментах Грасиас-а-Диос, Колон, Атлантида и Ислас-де-ла-Баия», – заявили в постоянной комиссии по рискам центральноамериканской страны.

Землетрясение магнитудой 7,8 произошло в Карибском море у побережья Гондураса в 5.51 по Москве. Очаг землетрясения залегал на глубине 33 километров в 201 километре от населенного пункта Барра-Патука.

Толчки ощущались на большей части Гондураса. Удар ощущался также в южной части Мексики, в том числе в Канкуне.

Есть угроза цунами для территории Мексики, Гондураса, Кубы, Белиза, Коста-Рики, Панамы, Никарагуа, Гватемалы, Ямайки и Каймановых островов.

Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.

Тем временем президент страны Хуан Орландо Эрнандес заявил, что система реагирования в чрезвычайных ситуациях введена в действие в Гондурасе.

«Перед фактом движения земной коры, зарегистрированного в нашей стране, мы активировали систему действий в чрезвычайных ситуациях. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие», – заявил Эрнандес.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что ученые предсказали 20 катастрофических землетрясений в 2018 году.