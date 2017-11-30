В России заявили о неприемлемости попыток США оказать давление на выборы

Попытки Соединенных Штатов оказать давление на российские власти в связи с грядущими президентскими выборами неприемлемы, заявило посольство России в Вашингтоне.

«Хотели бы остудить «горячие головы» в Америке: требования о допуске кого-либо к выборам в России и другие подобные лицемерные попытки оказать давление на российские власти неприемлемы и рассматриваются как прямое вмешательство во внутренние дела нашего государства», – подчеркнуло посольство в сообщении, опубликованном на странице в Facebook.

В российском диппредставительстве подчеркнули, что обвинения со стороны Вашингтона в «политической подоплеке» отказов в регистрации в качестве кандидатов на выборах президента России являются «абсолютно необоснованными и политизированными». Сомнения США в демократическом характере предстоящих выборов российское посольство называет несостоятельными.

«Причем странным образом они совпали с очередной волной лживых утверждений о вмешательстве России в электоральные процессы в других странах», – заметили дипломаты.

В посольстве также выразили надежду на то, что американские власти не станут чинить препятствий гражданам России, проживающим и пребывающим в США, в реализации их избирательного права.

Накануне посол России в Мексике Эдуард Малаян назвал глупостью заявления о якобы вмешательстве Москвы в запланированные в латиноамериканской стране выборы.