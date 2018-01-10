В SpaceX заявили о штатной работе Falcon 9 во время запуска секретного спутника

Ракета-носитель Falcon 9, выводившая на орбиту спутник в рамках секретной миссии Zuma, «работала в штатном режиме», заявила президент компании SpaceX Гвинет Шоууэлл.

«После изучения всех имеющихся сейчас данных, [мы утверждаем, что] Falcon 9 выполнила все в воскресенье вечером корректно», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на сетевое издание Spaceref.

Шоууэлл пообещала, что в компании незамедлительно сообщат в случае обнаружения новых фактов.

Напомним, секретный американский спутник под кодовым обозначением Zuma, запущенный в воскресенье ракетой-носителем Falcon 9 с базы ВВС США на мысе Канаверал, не достиг расчетной орбиты и разбился при падении в океан. Американские эксперты назвали вероятного виновника неудачи.