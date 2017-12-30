РПЦ обнаружила сходство криптовалюты и доллара

Как и криптовалюты, доллар является «мыльным пузырем», поэтому РПЦ осмыслит этот феномен, рассказал глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире программы «Церковь и мир».

По словам митрополита Илариона, доллар – это тоже своего рода криптовалюта, так как никто не знает, как он управляется и сколько реально долларовых купюр имеют хождение в мире.

«Криптовалюта – это еще один шаг в сторону дальнейшей диссоциации денежной массы (теперь уже в виде просто электронных цифр) от каких-то реальных материальных ресурсов. Очень важно исследовать нравственную составляющую этого явления, и в какой-то момент Церкви придется тоже принять участие в осмыслении этого феномена», – передает РИА «Новости» слова митрополита.

Он отметил, что криптовалюта – очередной виток создания «мыльного пузыря», за которым ничего не стоит и сравнил эту ситуацию с долларов, который не обеспечивается золотым запасом США и не привязан к каким-либо материальным ресурсам.

Напомним, ранее осужденный за мошенничество создатель финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди у себя в Twitter заявил о перезапуске своей криптовалюты Mavro и предупредил о грядущем «финансовом апокалипсисе».