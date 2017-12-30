Японские власти захотели заинтересовать школьников спором вокруг Курил

Правительство Японии планирует пробудить у японских школьников интерес к территориальному спору с Россией вокруг южных Курильских островов, сообщают СМИ.

Школьников собираются направлять в туры в северные японские города, которые находятся ближе всего к Курилам, например, в город Немуро и поселок Бецукай, передает ТАСС со ссылкой на «Иомиури».

Учащиеся смогут пообщаться с местными жителями, а также посмотреть на Курилы с моря.

Туры собираются организовывать летом и осенью, оплачиваться они будут из бюджета страны.

При помощи этой программы японские власти рассчитывают вызвать у школьников интерес к территориальному спору с Россией, отмечает газета.