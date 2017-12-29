Агрегатор авиабилетов согласился не занимать страницу Кадырова в Facebook

Страницу главы Чечни Рамзана Кадырова в Facebook сперва занял агрегатор авиабилетов United Airline Network (UAN), но теперь она называется «Чеченская Республика».

С 24 декабря страницей facebook.com/rkadyrov95/ стала пользоваться компания «Креол Тревел», которой принадлежит агрегатор UAN. При этом компания сразу выразила готовность отказаться от страницы, если возникнут претензии, передает ТАСС.

Представители Кадырова связались с компанией, после чего та деактивировала аккаунт.

«Переговоры с новыми владельцами страницы прошли при полном взаимопонимании и уважении сторон», – сообщил Кадыров в Telegram.

Кадыров сообщил, что компания «зарегистрировала новую страницу с тем же именем (соответственно и с тем же адресом)», поскольку «это был раскрученный аккаунт».

«Как пояснили новые владельцы, страницу они создали без злого умысла – просто использовали уже раскрученный бренд», – говорится в сообщении.

Он сообщил, что страница «Чеченская Республика» призвана не допустить «создания очередного клона и использования его в каких либо рекламных акциях, провокационных целях или банального троллинга в сети».

Напомним, 23 декабря Instagram и Facebook заблокировали аккаунты Кадырова. 20 декабря США внесли Кадырова в «список Магнитского».