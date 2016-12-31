ДНР объявила о сотнях оставшихся в украинском плену сторонников

В плену у украинской стороны находятся 290 жителей Донецкой народной республики, сообщила пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека ДНР.

«По оперативным данным, по состоянию на 29 декабря украинской стороной удерживается 290 человек, в том числе: 79 человек, нахождение которых на украинской территории подтверждено, и 211 человек, информация по которым отсутствует или уточняется украинской стороной», – приводит заявление пресс-службы «Донецкое агентство новостей».

Сообщается, что еще 444 человек находятся в списке пропавших без вести. Отмечено, что они могут быть в плену у украинской стороны.

Ранее омбудсмен ДНР Дарья Морозова заявляла, что обмен пленными между Донбассом и Украиной нельзя назвать соответствующим минской формуле «всех на всех».

Обмен пленными состоялся в среду. Сообщалось, что ДНР передала Киеву 58 человек и получила 165. Луганская народная республика передала Киеву 16 пленных и вернула 75.