Очевидцы сообщили о задымлении в метро Петербурга

Очевидцы сообщают о задымлении в тоннеле на синей линии петербургского метрополитена.

Задымление возникло до 14.30 в перегоне между станциями «Горьковская» и «Невский проспект». В настоящее время тоннель закрыт для движения, передает «Интерфакс».

Причины выясняются. Комментариями МЧС и правоохранительных органов пока не поступали.

Вместе с тем, «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу петербургского метро сообщает, что пожар произошел в находящейся на ремонте шахте, в тоннеле и на станциях никаких ЧП не происходило.

Дым от пожара затянуло в подземку между станциями «Горьковская» и «Невский проспект», из-за этого обе станции временно закрыты. Сейчас включена дополнительная вентиляция, опасности для пассажиров нет.

По данным издания, пожар произошел на ремонтируемой шахте на Марсовом поле.